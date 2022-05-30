Водителя из Сочи призвали лишить водительских прав за опасное вождение

В Сочи очевидцы разместили в местном паблике видео с водителем, который едва не создал ДТП на дороге. Жители города призвали правоохранителей лишить его водительских прав, написал сайт «Дни.ру».

На кадрах, которые появились в группе «ЧП Сочи» во «ВКонтакте», видно, как водитель «виляет» из полосы в полосу, создавая угрозу для других транспортных средств.

Пользователь Сети в своем комментарии пошутил, что муж и жена в машине, скорее всего, не могли договориться куда ехать, на море или в горы, поэтому резко меняли направление движения.