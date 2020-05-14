Водителя из Липецкой области задержали за изнасилование попутчицы

ЧП произошло в Грязинском районе Липецкой области 24 апреля. По версии следствия, 21-летний местный житель поехал в Липецк на своей машине. В дорогу он взял попутчицу — женщину 58 лет, которая спешила на работу.

Вскоре водитель съехал с трассы в лесополосу. Там подозреваемый под угрозой расправы изнасиловал женщину. Пострадавшая сбежала, когда насильник залез в ее сумку. Женщина выбежала на трассу, где позвала на помощь автомобилистов.

Молодого человека задержали и арестовали. Возбуждено два уголовных дела: об изнасиловании с угрозой убийства и о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемому грозит 10 лет колонии.