Водителя из Липецкой области задержали за изнасилование попутчицы
Молодой человек изнасиловал жительницу Липецкой области. А потом угрожал убить ее, сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное управление СКР.
ЧП произошло в Грязинском районе Липецкой области 24 апреля. По версии следствия, 21-летний местный житель поехал в Липецк на своей машине. В дорогу он взял попутчицу — женщину 58 лет, которая спешила на работу.
Вскоре водитель съехал с трассы в лесополосу. Там подозреваемый под угрозой расправы изнасиловал женщину. Пострадавшая сбежала, когда насильник залез в ее сумку. Женщина выбежала на трассу, где позвала на помощь автомобилистов.
Молодого человека задержали и арестовали. Возбуждено два уголовных дела: об изнасиловании с угрозой убийства и о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемому грозит 10 лет колонии.