Общество 17 января 2023, 12:12 Водителя иномарки, который решил припарковаться на тротуаре во Владивостоке, вычислили по роликам в Сети

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Во Владивостоке сотрудники ГИБДД вычислили по роликам в интернете водителя Mazda CX-5, который припарковался в неположенном месте. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, мужчина, не обнаружив свободного места для своего авто, припарковался на тротуаре около дома № 74 на проспекте 100-летия.

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Мужчину привлекли к административному наказанию и назначили штраф за несоблюдение правил стоянки транспортных средств.

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