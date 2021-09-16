Водителя Infiniti, из которой пускали петарды, арестовали в Краснодаре

В Краснодаре арестовали 24-летнего водителя, из автомобиля которого были запущены петарды. Сотрудникам полиции удалось обнаружить нарушителя по видеороликам из интернета. Об этом написал «Царьград».

На кадрах можно увидеть, как мужчина вылазит из люка иномарки Infiniti и запускает петарды. В правоохранительных органах отметили, что владелец данного автомобиля является не только нарушителем общественного порядка, но и не соблюдает правила дорожного движения.

«Водитель привлечен к административной ответственности по статье „Управление транспортным средством при наличии неисправностей“ и статье „Перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности“. Кроме того, на автомобиле не было номеров», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.