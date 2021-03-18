Водителя грузовика осудят за смертельное ДТП на Урале

В Челябинской области перед судом предстанет 36-летний мужчина, который устроил смертельное ДТП летом 2020 года. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Авария произошла под Юрюзанью 16 июня. У водителя КамАЗа отказали тормоза и грузовик врезался в колону машин, стоявших на переезде. Пять автомобилей смяло. Два человека погибли. Шестеро получили травмы и были госпитализированы.

«В рамках расследования уголовного дела потерпевшими-детьми погибшей семейной пары предъявлены исковые требования на сумму шесть миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.