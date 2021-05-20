Водителя, давившего людей на тротуаре, осудили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед судом предстал местный житель, который в 2018 году сбил трех человек, выехав на тротуар на большой скорости. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Авария произошла в середине ноября на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. Не желая стоять в пробке, водитель Honda СR-V выехал на тротуар и начал давить людей на скорости около 100 км/час. В результате травмы получили три человека, в том числе двухлетний мальчик. Следующие шесть с половиной лет мужчина проведет в колонии строгого режима. «В пользу потерпевших совокупно взыскано свыше четырех миллионов рублей», — уточнила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.