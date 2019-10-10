Водителя BMW осудили в Петербурге за наезд на пешеходов

По данным издания, на Замшиной улице между осужденным и компанией из пяти человек вспыхнула ссора. Будучи пьяным, мужчина сел за руль своей иномарки BMW и намеренно наехал на толпу людей. В результате три человека получили травмы. Один из них после госпитализации скончался. Он оказался другом автомобилиста.

Во время суда мужчина утверждал, что перепутал педали тормоза и газа. Потом он заверял, что ехал выручать товарища. Следующие 11 лет он проведет за решеткой.