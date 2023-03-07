Общество 07 марта 2023, 17:54 Водителя бензовоза обвинили в смертельном ДТП на Урале

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В Курганской области скамья подсудимых ждет водителя бензовоза, которого обвинили в смертельной аварии. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

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ДТП случилось в декабре прошлого года на трассе «Иртыш». По версии следствия, водитель бензовоза превысил скорость и разговаривал по телефону без гарнитуры во время движения. Он выехал на полосу встречного движения, где задел фургон «Газель», а затем столкнулся с LADA Priora. Супружеская пара и их ребенок, которые ехали в легковом авто, получили смертельные травмы и скончались. Обвиняемый может провести за решеткой до семи лет.