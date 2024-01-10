Общество 10 января 2024, 01:03 Водителя автобуса уволят за высадку подростка в Краснодарском крае Pixabay

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Высадившего девочку-подростка из автобуса водителя в Туапсинском районе Краснодарского края отстранили от работы, сообщила администрация муниципалитета. Вскоре сотрудника уволят.

Девочка оплатила проезд, чтобы добраться до села Кривенковское, но она не знала, что автобус следует по измененному маршруту. Поняв свою ошибку, она попросила водителя вернуть ее обратно в город, на что он предложил ей покинуть автобус и высадил ее на трассе.

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Представители администрации отметили, что история стала известна благодаря соцсетям: на поведение водителя пожаловалась мама девочки.

Согласно вступившему в силу в 2021 году закону, водители не имеют права высаживать несовершеннолетних из транспорта, даже если они едут без билета.

Несмотря на законодательство, резонансные случаи по-прежнему происходят: в Красноярске девочке не разрешили проехать до школы, так как она не смогла оплатить проезд банковской картой из-за сбоя терминала. Перенесшей серьезную ангину школьнице пришлось ждать следующего автобуса. После этого в дело вмешалась прокуратура.