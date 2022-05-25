Водителя автобуса осудят по обвинению в травмировании пассажирки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель, которого обвинили в травмировании пенсионерки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Водитель автобуса стал закрывать двери, не убедившись, что в салон никто не входит, в результате чего зажал створками дверей автобуса женщину, 1954 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Женщина упала на дорогу и получила серьезные травмы. Она сломала колено и руки в нескольких местах. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.