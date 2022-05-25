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    25 мая 2022, 20:24

    Водителя автобуса осудят по обвинению в травмировании пассажирки в Екатеринбурге

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель, которого обвинили в травмировании пенсионерки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

    «Водитель автобуса стал закрывать двери, не убедившись, что в салон никто не входит, в результате чего зажал створками дверей автобуса женщину, 1954 года рождения», — уточнили в ведомстве.

    Женщина упала на дорогу и получила серьезные травмы. Она сломала колено и руки в нескольких местах. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.