Общество 08 февраля 2023, 10:21 Водителя автобуса осудили за смертельную аварию в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых оказался водитель автобуса, которого обвинили в смертельной аварии. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городских судов.

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ДТП случилось летом 2021 года. Подсудимый, управляя маршрутным автобусом, не выдержал дистанцию и вписался в бетонное ограждение, после чего наехал на мотоцикл Honda и столкнулся с иномаркой Renault Master. Мотоциклист получил смертельные травмы и скончался. Суд приговорил водителя автобуса к двум годам условно и взыскал с него в качестве моральной компенсации полтора миллиона рублей.