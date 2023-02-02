Общество 02 февраля 2023, 03:28 Водителя автобуса осудили за ДТП с пострадавшими в Пензенской области

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В Пензенской области перед судом предстал водитель автобуса, который нарушил правила дорожного движения, что привело к травмированию людей. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

Авария произошла в августе 2022 года. Водитель рейсового автобуса, следуя по маршруту Саранск — Пенза, выехал на встречку и врезался в металлическое ограждение.

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В результате машина опрокинулась, а 17 пассажиров, которые находились в салоне, получили травмы. Суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы и лишил права управлять транспортным средством в течение одного года.