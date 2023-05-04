Общество 04 мая 2023, 23:12 Водителя автобуса обвинили в наезде на человека в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет уроженец Владимирской области, которого обвинили в нарушении правил дорожного движения, что привело в травмированию человека. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на городскую прокуратуру.

По данным издания, в июле 2022 года обвиняемый за рулем автобуса наехал на велосипедиста. Отмечается, что при повороте он не удостоверился в безопасности маневра. Авария произошла на проезжей части набережной реки Фонтанки. Велосипедист получил тяжелые травмы. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.