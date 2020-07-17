Водители троллейбусов в Самаре устроили забастовку
Несколько машин не вышло на линию утром 17 июля. Водители отказываются работать на неисправных троллейбусах, также их не устраивает низкая зарплата. Кроме того, сотрудники потребовали отставки действующего руководителя и возвращения на работу бывшего директора подразделения, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Известно, что он уволился по собственному желанию.
В Кировское троллейбусное депо экстренно перебросили транспортные средства из Ленинского депо. Ради этого некоторых водителей попросили выйти на работу в их выходной день или из отпуска.
«В результате из запланированного выпуска в 30 машин на маршруты сейчас вышло 28, движение троллейбусов не остановлено», — говорится в сообщении.
Работники МУПП «Саратовгорэлектротранс» собрались у ворот троллейбусного депо. Они воспользовались методом протеста, который называется итальянской забастовкой. Это когда коллектив предприятия строго соблюдает все требования и правила, но фактически работа останавливается.
Сейчас на место приехали представители руководства предприятия и администрации Саратова.
Кировское троллейбусное депо обслуживает маршруты № №1, 2, 2а, 4, 15, 16.
Это уже вторая волна забастовок водителей троллейбусов в Саратове. Ранее работники уже выражали несогласие с политикой руководства предприятия и требовали отставки генерального директора МУПП «СГЭТ» Владимира Прохорова. Предыдущая забастовка по итальянскому методу прошла 4 июня. Однако тогда конфликт удалось замять: прошли совещания, сотрудников попросили выйти на линию, пообещав им разобраться в ситуации.