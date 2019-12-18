Водители Серпухова сигналили полицейским из-за гибели местного жителя

В Серпухове прошли похороны 44-летнего местного жителя Александра Фоменко. На днях он «случайно» погиб от удушья во время задержания полицейскими. Сегодня у городского отдела полиции собрались около десятка машин, водители сигналили проезжая мимо ОВД, выражая свой протест, передает корреспондент «360».

Полицейские задержали Фоменко 15 декабря. В тот же день он погиб от удушья, рассказали в подмосковном управлении СК.

По данным ведомства, местный житель «находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте». Мужчину посадили в патрульный автомобиль. Когда машина подъехала к зданию полиции, задержанному стало плохо. Врачи скорой помощи констатировали его смерть.

По предварительным данным эксперта, смерть наступила «от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота».

Травмы мужчине нанесли полицейские, заявили в СК. Ведомство завело дело о превышении должностных полномочий «с причинением тяжких последствий».

Источник фото: серпухов.50.мвд.рф

В подмосковном главке МВД представили свою версию произошедшего. По данным ведомства, задержанный пожаловался на плохое самочувствие по пути в ОВД. Ему вызвали скорую, а до ее приезда «сотрудники полиции оказывали первую помощь».

«Однако до прибытия медиков мужчина скончался», — пояснили в пресс-службе.

При этом главк начал проверку действий полицейских, участвовавших в задержании. Если их вину докажут, сотрудники «будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством».

Между тем, коллега погибшего рассказал «360», что в день задержания 15 декабря он находился в кафе вместе с Фоменко.

Я был в кафе, но не видел сотрудников милиции. Мы сидели втроем, отдыхали, я ушел пораньше, у меня была встреча. Они там остались с товарищем, Андреем. Олег друг и коллега погибшего

От Андрея Олег узнал, что «потом подъехали сотрудники полиции, и началась заварушка». Из-за чего произошел конфликт, свидетель, по словам собеседника телеканала, вспомнить не смог. Олег добавил, что Фоменко «скрутили, загрузили в УАЗик и привезли [в полицию] уже мертвого».

18 декабря Олег также подъезжал на машине к зданию межмуниципального управления МВД в Серпухове и сигналил.