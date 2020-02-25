Водители обижены на «яжматерей». Таксист из Стерлитамака объяснил отказ женщине с ребенком

Таксист уточнил, что даже если бы пассажирка указала детей при заказе машины, она не смогла бы посадить в кресла сразу двоих малышей. Такси Стерлитамака укомплектованы только одним специальным сиденьем.

У нас в городе много семей с двумя детьми, но нет машин, в которых два детских кресла. В немного другой ситуации я бы повез. Но я испугался блокировки и неадекватности клиента и из-за этого не взял Таксист.

Как только женщина села в машину, она начала проявлять негатив. Это натолкнуло таксиста на мысль о назревающем скандале.

«Я спросил у нее насчет 30 рублей — это доплата за детское кресло. Она, вроде, отказалась. Я понял, что клиент может мне после поездки поставить низкую оценку, может меня заблокировать. Я этого испугался, я побоялся неадекватности. Поэтому я отказался ее везти», — рассказал он «360».

Водитель уточнил, что видео выложил не он. Ролик опубликовали другие водители, которые обижены на «яжматерей». К своей пассажирке автомобилист никаких претензий не имеет — как и героиня видео, он хочет, чтобы их оставили в покое.

«Мы помирились, между собой все решили. Мы не хотим, чтобы видео распространилось. Я не хочу негатива не девушку — у нее больная бабушка, есть дети. Поэтому хочу, чтобы у нее было все спокойно, я зла никому не желаю. Хочу, чтобы эта ситуация затухла, и ни к девушке, ни ко мне не было никаких звонков негативного характера», — заключил таксист.