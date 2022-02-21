Водители начали получать по два штрафа за нарушение правил парковки

За нарушение правил парковки некоторые россияне стали получать не один, а сразу два штрафа. Это происходит потому, что одно действие может содержать в себе несколько правонарушений, сообщил Life.

«Примерно с конца прошлого года в некоторых случаях суды стали усматривать в парковке на тротуарах близ жилых домов не одно административное правонарушение, а сразу два. При этом такая практика не только в Москве», — сообщил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

По его словам, в такой ситуации доводы о том, что нельзя привлекать к ответственности дважды за одно административное правонарушение, как правило, не принимаются, поскольку факт движения по тротуару — это одно правонарушение, а факт остановки на тротуаре более пяти минут — другое.

С подобным столкнулся москвич Олег. Через некоторое время после того, как он припарковался на тротуаре, ему пришло сразу два штрафа: за несоблюдение правил остановки/стоянки (ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ), и за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ).

В ПДД с 2022 года должны вступить в силу новые поправки, отметил источник издания в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Они предусматривают запрет на остановку и стоянку на островках безопасности и на островках направляющих. В столице и Санкт-Петербурге за выезд на островки и направляющие оштрафуют на 2500 рублей, а в других регионах страны — на 500 рублей.

В этом году вступили в силу новые ПДД о перевозке детей в автомобиле. Свои дополнительные правила на этот счет составили уральцы, у которых есть большой опыт поездок на короткие и дальние расстояния с детьми.