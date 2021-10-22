Водители маршруток в Улан-Удэ стали бесплатно возить школьников за пятерки

Российским школьникам в Улан-Удэ предложили бесплатный проезд в общественном транспорте за хорошую учебу. Акцию устроили двое водителей маршрутного такси № 2, которые хотели мотивировать детей к получению знаний.

Первым такую идею реализовал водитель Александр Посельский, который сам является отцом троих детей. Для этого он повесил в своем микроавтобусе объявление.

«При предъявлении дневника с „пятеркой“ проезд бесплатный», — написал мужчина.

Слухи об инициативе распространились по городу очень быстро. Жители стали выкладывать в соцсетях одобрительные отзывы.

Посельский поделился с «Комсомольской правдой», что почерпнул идею из интернета: прочитал, что так уже поступали водители маршруток в других городах.

«Сразу решил, что тоже буду ребятишек с пятерками в дневниках возить бесплатно. У нас по маршруту как раз две школы. Пусть показывают отметки и ездят, радуются. А что? Я не обеднею. А детям на сладости останется», — рассказал водитель.

В Улан-Удэ проезд на маршрутке стоит 24 рубля. Если школьник проедет бесплатно дважды, он уже сможет купить себе шоколадку. Инициатива понравилась еще одному водителю в городе — Борису Раданаеву. Он отметил, что бесплатный проезд касается не только круглых отличников, но и всех, кто просто получил пятерку по одному из предметов. Раданаев отметил, что даже не у самых лучших учеников, которые ведут себя хулиганисто, бывают пятерки по физкультуре или труду.