12 декабря 2022, 16:57
Водители легковушек смогут переквалифицироваться в водителей трамвая
Новая программа переподготовки водителей вступит в силу с 1 марта следующего года. Она будет направлена на расширение возможностей водителей с одной категорией, сообщила «Парламентская газета».
Согласно новому документу, водители с категориями «B», «C», «D» получат возможность переквалифицироваться в вагоновожатого. Обладатели подкатегории «В1», которая разрешает перемещение на квадроциклах, смогут переучиться на на категорию «B».
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Отмечается, что новой программе предусмотрено преобладание количества часов практики над теоретическими занятиями.
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Водители
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