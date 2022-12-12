Общество 12 декабря 2022, 16:57 Водители легковушек смогут переквалифицироваться в водителей трамвая

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Новая программа переподготовки водителей вступит в силу с 1 марта следующего года. Она будет направлена на расширение возможностей водителей с одной категорией, сообщила «Парламентская газета».

Согласно новому документу, водители с категориями «B», «C», «D» получат возможность переквалифицироваться в вагоновожатого. Обладатели подкатегории «В1», которая разрешает перемещение на квадроциклах, смогут переучиться на на категорию «B».

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Отмечается, что новой программе предусмотрено преобладание количества часов практики над теоретическими занятиями.

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