Водители испортили камеры фиксации скорости в Тюмени

По данным инсайдера, это совершает организованная группа людей. Они целенаправленно портят оборудование на дорогах.

«Эти люди крепко обижены на ГИБДД из-за штрафов и считают своим долгом „отомстить“ именно таким образом», — рассказал он.

Задержать злоумышленников пока не успели.