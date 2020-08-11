Водители испортили камеры фиксации скорости в Тюмени
Неизвестные тюменцы испортили несколько камер фиксации скорости, установленных на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспецию области.
По данным инсайдера, это совершает организованная группа людей. Они целенаправленно портят оборудование на дорогах.
«Эти люди крепко обижены на ГИБДД из-за штрафов и считают своим долгом „отомстить“ именно таким образом», — рассказал он.
Задержать злоумышленников пока не успели.