Водители двух маршруток отказались везти инвалида в Новосибирске. Видео

В Новосибирске водители двух маршруток не согласились везти мужчину-инвалида. Информация об этом появилась в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

В соцсети появилось видео, на котором видно, как мужчина без ног пытается доползти до транспорта. Пассажиры маршрутки даже попросили водителя подождать человека, но он демонстративно отказался его везти и поехал дальше. Речь идет о двух маршрутах: №№72 и 17. Инвалид находился на остановке «Площадь Калинина».

В группе отметили, что мужчина был трезвым. Хотя не исключено, что водители маршруток подумали обратное. Часть комментаторов возмутилась поведением водителей. Но остальные обратили внимание, что автор ролика сам никак не помог инвалиду.

«Таких водителей надо не рублем наказывать, а сроком на три года минимум! Издевательское отношение к таким людям!» — написал пользователь под ником Гиви Агасян.

Съемку вела молодая девушка. Она объяснила в комментариях, что этим видео хотела привлечь внимание новосибирцев к проблеме отношения к инвалидам.