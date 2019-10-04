Водители автобусов в Кургане стали отказываться от работы

«У нас смена начинается в 05:00 утра, а заканчивается в 20:00. В конце дня силы на исходе. Чтобы получить 15 тысяч рублей, нужно отработать 1,5 ставки. Перевозчикам сложно найти экипаж даже на одну смену, не говоря про две», — объяснил водитель Евгений.

Поэтому, по его словам, вечером в Кургане проблемы с транспортом.

Представители Центра занятости подтвердили нехватку работников.

«Из 178 вакансий водителей, 116 — для водителей автобусов. Заработная плата, которую предлагают работодатели водителям автобусов — от „минималки“ 12 тысяч до 25 тысяч рублей», — рассказала ведущий инспектор Центра занятости Анна Распутина.

Перевозчик Виктор Мунтян также отметил, что многие просто не хотят работать.

«К нам приходит человек, мы его обучаем за свой счет на категорию D. А он после обучения заявляет, что не хочет работать. Заработную плату предлагаем 30 тысяч рублей», — заключил Мунтян.