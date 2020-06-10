ГИБДД тестирует систему проверки на алкоголь водителей в потоке

ГИБДД проверяет новую систему тестирования на алкогольное опьянение. Она может идентифицировать этанол в выдыхаемом воздухе.

Как сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) генерал-майор полиции Александр Быков в беседе с «Комсомольской правдой», проект о введении такого метода направлен в Общественную палату на обсуждение.

«Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет», — пояснил он.

Он отметил, что в случае подозрений, водителя попросят пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если сомнений в состоянии водителя нет — он продолжит дальнейшее движение.

Быков добавил, что новый метод проверки будет применяться на дорогах, где возможно пустить движение в одну полосу. За 20-30 минут можно будет проверить весь поток.

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