Общество 09 апреля 2024, 10:19 Водителей в Москве начали штрафовать за стоянку на направляющем островке «Ъ»: в Москве камеры стали фиксировать нарушения на направляющих островках РИА «Новости»

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Камеры в Москве начали фиксировать нарушения, связанные со стоянкой на направляющем островке. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Камера видеонаблюдения фиксирует заезд автомобиля на островок и дает водителю пять минут. После этого выписывается штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Информация о нарушении и санкциях передается в ГИБДД.

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В ЦОДД уточнили, что такой комплекс фиксации работает на набережной Академика Туполева в районе Лефортово. Камеры вскоре могут появиться в других районах Москвы.

В организации пояснили, что парковка на островках часто является причиной аварии, поскольку оставленные автомобили ограничивают обзор других автомобилистам. Понятие «островок направляющий» появилось в ПДД в марте 2023 года. Они необходимы для разделения и слияния транспортных потоков.

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