Водителей в Красноярске встретили любимой фразой арестантов

Информационное табло на въезде в Красноярск по неизвестной пока причине приветствовало водителей фразой на уголовном жаргоне. О неожиданном новшестве рассказали в соцсетях жители микрорайона Солнечный.

По словам автора сообщения, изменения претерпело табло на въезде в город со стороны улицы Калинина. Вместо фразы «Добро пожаловать в Красноярск» на нем появилась бегущая строка «Вечер в хату, арестанты».

Представители департамента городского хозяйства заявили местному изданию «Проспект Мира», что к информационному табло выезжали сотрудники ведомства. Надписи в этот момент уже не было. По факту случившегося идет проверка.