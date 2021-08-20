Водителей, проехавших по ЗСД Петербурга без оплаты, будут штрафовать

Автомобилисты, которые ездят по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Петербурге без оплаты, будут получать штрафы. Комитет по транспорту города озвучил сумму взысканий. Об этом рассказало ИА Nation News.

Нарушителю на легковом автомобиле придется заплатить полторы тысячи рублей, а водителям грузовиков — пять тысяч.

Наблюдать за действиями участников дорожного движения будут специально установленные камеры фото- и видеофиксации. По данным ведомства, они уже начали работать на городских дорогах.

Кроме того, водителей, не оплачивающих проезд, привлекут к административной ответственности. Сотрудники полиции будут составлять протоколы по статье «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам».