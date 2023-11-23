Общество 23 ноября 2023, 09:29 Водителей предупредили об ухудшении погоды во второй половине четверга в Москве Снег, метель и гололедица ожидаются во второй половине дня в четверг в Москве Freepik

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Во второй половине дня в Москве ожидаются снег, метель и гололедица. Госавтоинспекция Москвы попросила соблюдать правила безопасности на дорогах в связи с неблагоприятной погодой. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

В ведомстве добавили, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Снег будет идти не переставая все выходные.

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«Госавтоинспекция Москвы рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными», — отметили в пресс-службе.

Водителям советуют быть внимательнее на скользких дорогах, а пешеходам также порекомендовали иметь при себе световозвращающие элементы: так водителям будет проще их заметить.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Москве в четверг. Местами в городе пройдут метели. Предупреждение будет действовать в промежуток с 15 до 21 часа.