Водителей предупредили об опасности для здоровья от длительного нахождения в новой машине

Запах салона нового автомобиля небезопасен для водителя и пассажиров. Длительное нахождение в новой машине может стать причиной рака крови, анемии и отрицательно повлиять на нервную систему.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде опубликовали результаты исследования в научном журнале Environmental International, согласно которым водитель и его пассажиры всего за 20 минут нахождения в новом автомобиле могут получить суточную дозу вредных веществ.

Как сообщила радио Sputnik доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова, исследования американских ученых показали, что пары бензола и формальдегида, которые выделяются из тканей, пластика и клея, могут спровоцировать нарушения центральной нервной системы и бронхиальную астму.

«В салонах новых машин может содержаться более 200 химических соединений, в том числе тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья, а некоторые из них — формальдегид и бензол — относятся к канцерогенам», — рассказала она.

Длительное воздействие бензола на организм человека может спровоцировать лейкемию и анемию.

Опасные пары, по словам Ирины Одинцовой, выделяются в салоне нового автомобиля около полугода. Чтобы уменьшить их воздействие на организм, нужно хорошо проветривать салон новой машины, в жаркие дни парковать в тени. По ее словам, не стоит оставаться в машине, когда она припаркована.

«Использовать солнцезащитные щитки на ветровом стекле для минимизации нагрева стоящего автомобиля, чаще протирать салон тканью из микрофибры и обрабатывать его поверхности нетоксичными чистящими средствами», — добавила эксперт.