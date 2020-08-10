Водителей предупредили о заторах на дороге Пермь-Екатеринбург

Сотрудники «Уралауправтодора» предупредили автомобилистов о заторах на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург.

Уточняется, что движение ограничено по причине капитального ремонта путепровода, информирует сайт Ura.ru.

«На участке автодороги Пермь-Екатеринбург с 282 по 340 километр в связи с капитальным ремонтом будет ограничен проезд. Реверсивное движение будет организовано с 11 до 14 августа, затем с 17 до 21 августа», — отметили в пресс-службе.

Транспортные средства будут пропускать в одностороннем порядке. Помимо прочего, в ведомстве уточнили, что до 17 августа в сторону Екатеринбурга движение будет осуществляться только по одной полосе на участке с 331 по 232 километр трассы.