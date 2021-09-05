Водителей предупредили о штрафах за дополнительные динамики

Водителей, которые установили в машину дополнительные колонки и усилители, будут штрафовать на 500 рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«За управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — рассказали в полиции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что внесение изменений в акустическую систему машин по падает под требования технического регламента о безопасности. На эти новшества нужно получать разрешение и регистрировать их в ГИБДД. Впоследствии автомобиль могут снять с регистрации и на нем нельзя будет ездить.

В МВД пояснили, что к понятию «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» по положению технического регламента Таможенного союза относится установка дополнительных составных частей и оборудования, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

Этой весной ГИБДД предложила ввести новые штрафы за езду без подголовников и подушек безопасности, на шинах не по сезону и за неисправные фары.