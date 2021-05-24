Водителей предупредили о новом виде мошенничества с эвакуаторами

Мошенники придумали, как обманывать водителей в Москве по-новому. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Жертвами злоумышленников становятся владельцы эвакуированных автомобилей. Им за деньги предлагают вернуть их личный транспорт. Выглядит это следующим образом: к водителям эвакуированных машин подходят незнакомцы и говорят, что могут за деньги помочь вернуть машину.

Вся помощь в итоге заключается в том, что доверчивого автомобилиста довозят до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем на такси. В департаменте транспорта напомнили, что посмотреть, на какую спецстоянку увезли машину, можно самостоятельно и сделать это очень просто. В частности, с помощью сервиса на официальном сайте мэра Москвы. Он позволяет проверить факт эвакуации автомобиля по госномеру.

Чтобы забрать эвакуированный автомобиль, на спецстоянке нужно будет предъявить документы на машину и решение о возврате. Его получают в подразделении, задержавшем автотранспорт. Это копия протокола о задержании авто, копия протокола об административном правонарушении или копия постановления об административном нарушении с пометкой об устранении причины задержания.

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