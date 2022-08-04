Водителей предупредили о новой схеме мошенничества на дорогах

Мошенники на российских автодорогах начали использовать новый трюк — незаметное торможение. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» предупредил автоэксперт и автообозреватель Игорь Моржаретто.

«Это одна из разновидностей обычной подставы, когда так или иначе инсценируют аварию: подставляют бок, задевают крылом и так далее», — пояснил эксперт.

При приближении жертвы «автор» такой подставы резко тормозит, используя ручной тормоз. При таком торможении стоп-сигналы не срабатывают, и ничего не подозревающий водитель въезжает в подставной автомобиль.

Моржаретто посоветовал в такой ситуации сразу вызывать ГИБДД.

«Если вы понимаете, что вас подставили, что вы не виноваты в случившемся, да и повреждения, как правило минимальны, то надо вызывать Госавтоинспекцию и стоять на своем. Никаких договоренностей на месте, пусть разбирается ГИБДД», — подчеркнул он.