Водителей предупредили о неочевидных штрафах при загородных поездках

Водителям в России напомнили о правилах, соблюдение которых поможет избежать штрафов при загородном путешествии. Среди прочих — правильный состав аптечки и наличие светоотражающего жилета.

Советы автомобилистам опубликовал журнал «За рулем». В материале указаны несколько не совсем очевидных случаев, когда водителя могут оштрафовать при движении за городом.

Во-первых, аптечка в машине должна соответствовать требованиям Минздрава. Иначе водителя ждет штраф в 500 рублей. По нормам 2021 года в ней нужно возить минимум две упаковки стерильных салфеток, две медицинские маски, две пары медицинских перчаток размера M и более. Положить в аптечку придется и два рулонных лейкопластыря длиной не меньше 500 сантиметров.

Отсутствие знака аварийной остановки или огнетушителя обойдется в такую же сумму. Оштрафуют и в том случае, если огнетушитель не пригоден к использованию. Исправность предметов инспектор устанавливает во время досмотра.

В темное время суток при выходе из машины за городом обязательно надевать светоотражающий жилет. Если его нет — выпишут штраф в 500 рублей.

При перевозке груза, выступающего за габариты автомобиля сзади или спереди больше, чем на метр, его необходимо обозначить знаком «Крупногабаритный груз». Аналогичное правило действует, если груз выступает сбоку — более, чем на 40 сантиметров. Кроме того, в условиях недостаточной видимости или ночью следует пользоваться фонарем или световозвращателем белого цвета спереди и красным фонарем или световозвращателем сзади.

За перевозку детей без детского кресла или специального устройства положен штраф в три тысячи рублей. А за высунутые из окна ноги — тысячу.

Зачастую домашних животных перевозят на коленях или на задней полке салона. За это штрафуют на 500 рублей, но иногда можно отделаться предупреждением.

Если кто-то решил вымыть машину с шампунем или другой автохимией на дачном участке, то нужно быть готовым заплатить и за это от одной до двух тысяч рублей. Штраф до пяти тысяч могут выписать за взятую для мытья воду из общего колодца или пруда.