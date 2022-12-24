Общество 24 декабря 2022, 14:42 Водителей предложили наказывать за езду под воздействием лекарств, снижающих внимание МВД предложило запретить водителям принимать лекарства, ухудшающие концентрацию РИА «Новости»

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МВД подготовило проект поправок к статье административного кодекса, который позволяет наказывать водителей, в организме которых были обнаружены вещества, ухудшающие внимание и реакцию. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о препаратах, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но способны ухудшать концентрацию.

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Законопроект предлагает изменить примечание к статье 12.8 КоАП. В ней установят запрет на употребление аналогов наркотических средств и психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Нарушителей ждет штраф в 30 размере тысяч рублей и лишение прав.

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