В Автомобильном союзе назвали хайпом предложение лишать прав начинающих водителей после трех ДТП

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр обсудил с Общественной службой новостей предложение зампреда Общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова лишать прав водителей-новичков после трех ДТП.

«Я думаю, что это определенный хайп для того, чтобы напомнить о себе лично, по свей видимости», — заметил Хайцеэр.

Он признался, что был бы против такого нововведения, поскольку правила должны быть для всех. По его мнению, лучше бороться за качество обучения в школах вождения. По словам общественника, результат будет более качественный, если будет больше часов и усилий преподавателей.