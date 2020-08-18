Водителей перестанут штрафовать по несколько раз с одной камеры

У автомобилистов всегда много вопросов вызывают штрафы, которые они получили на дороге. Так водители из Хабаровского края и Подмосковья столкнулись с тем, что получали «письма счастья» с одной и той же камеры. В ГИБДД заявили, что такого больше не случится.

МВД разъяснили ситуацию члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману. Как написала газета «Коммерсант», он обратился в Госавтоинспекцию после резонансных случаев. Людям выписывали несколько штрафов практически за одно и то же нарушение.

В июле один человек получил два постановления за поездку по трассе М11. Одно касалось превышения скорости в конкретный момент времени, второе — превышения скорости на участке между двумя комплексами камер.

Автовладелец в Хабаровском крае получил три штрафа с одной и той же камеры. Два — за превышение мгновенной скорости, один — за среднюю.

В МВД ответили Григорию Шухману, так что теперь двойные штрафы должны перестать приходить водителям. Кроме того, Госдума в декабре 2019 года приняла в первом чтении проект закона, который запрещает Госавтоинспекции штрафовать за превышение средней скорости. Однако о дальнейшей судьбе документа пока ничего не слышно.

Ассоциация ОКО (объединяет ряд производителей камер и операторов систем контроля нарушений) вместе с ОНФ подготовила и направили в Минюст инициативу включить в новый КоАП понятия «средней скорости» и «скорости на протяженном участке». Кроме того, общественники предложили ввести нормы, которые регламентируют принципы администрирования этих правонарушений.

Ранее стало известно, что в России хотят ужесточить наказание для нетрезвых водителей.