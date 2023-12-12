Общество 12 декабря 2023, 15:12 Водителей накажут за повторную езду в нетрезвом виде конфискациями Верховный суд назвал обязательной конфискацию машины за повторную нетрезвую езду piqsels

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Конфискация автомобиля является обязательной мерой, если нарушившего ПДД водителя повторно уличили в езде в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил РБК.

Представители Пленума Верховного суда отметили, что конфисковать машину могут также в том случае, если автовладелец отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения или превысил скорость. Поводом для подобной меры наказания является и выезд на полосу встречного движения, если гражданина уже лишали ранее водительских прав.

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Если конфисковать автомобиль нельзя по ряду причин, то суд может забрать другие предметы, соразмерные стоимости машины.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов предположил, что жесткие штрафы на дорогах не остановят водителей, участвующих в уличных гонках. По его словам, решить вопрос со стритрейсерами может развитие спортивной автомобильной инфраструктуры. Он добавил, что в таком случае число смертельных аварий снизится. Специалист отметил, что в России сейчас достаточно суровые правила дорожного движения.