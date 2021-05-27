Водителей электросамокатов предложили обязать ездить в защите

Водители электросамокатов не должны ездить без защитной амуниции. Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать их надевать шлемы, налокотники и наколенники. Своим предложением он поделился с главой Минтранса Виталием Савельевым в письме.

«Прошу Вас рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды», — приводит RT текст письма Савельева.

Общественник отметил, что это нововведение необходимо, так как электросамокаты стали очень популярны в России, а четких требований безопасности и правил езды на них нет. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в разговоре с RT отметил, что требование носить защиту — это перебор для владельцев маломощных прогулочных самокатов.

На прошлой неделе председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что в столичных парках могут ограничить скорость езды на самокатах, гироскутерах и велосипедах.