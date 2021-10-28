Водителей будут лишать прав за систематическое грубое нарушение ПДД

В Минюсте рассказали, что за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения водителей будут лишать прав. Срок наказания предусматривает от года до полутора лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП).

Благодаря новой реформе в России хотят усовершенствовать процедуру рассмотрения дел и выносить адекватные наказания за то или иное правонарушение. Проект КоАП будет дорабатываться госорганами, а также самими гражданами, которые могут высказывать свои предложения, написала «Парламентская газета».

«В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)», — говорится в сообщении Минюста.

Также ужесточат наказания для тех водителей, которые управляют автомобилем в нетрезвом виде и перевозят при этом детей. Их будут лишать водительских прав на срок до трех лет.