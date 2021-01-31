Водитель жестко вытолкал школьника из маршрутки за неуплату проезда. Видео

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, как водитель пытается вытолкать ребенка из салона. Делает он это очень грубо, ребенок даже упал.

Несмотря на сопротивления, школьник оказался на улице, но на этом конфликт не закончился. Подросток попытался ответить обидчику и несколько раз замахнулся на него. Мужчина не стал на это реагировать, а когда отвернулся, получил от мальчика пинок. Ролик прерывается в моменте, когда водитель побежал за мальчиком.

«По факту видео в Сети, на котором водитель высаживает подростка из маршрутного автобуса, начата проверка. По предварительной информации, у школьника не сработал проездной билет. Водитель высадил подростка. При этом, как видно на съемке, сделал это с применением физической силы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

В департаменте городского хозяйства сообщили, что водитель временно отстранен и дает объяснения. Скорее всего, с ним расторгнут договор, хотя раньше к нему претензий не было. Кроме того, проверку организовала местная прокуратура.