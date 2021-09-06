Водитель заправился на АЗС «ОПТИ» и выиграл по акции автомобиль

Новый Nissan Qashqai стал главным призом всероссийской акции от сети АЗС «ОПТИ», приуроченной к автосоревнованиям. Машину выиграл Олег Пичугов. Подарок победителю вручила чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова.

Счастливый обладатель нового кроссовера Олег Пичугов за рулем провел большую часть жизни. Автолюбитель разбирается в качественном топливе, поэтому он — постоянный клиент на АЗС «ОПТИ» — партнере «Газпром нефти». И вот очередная заправка принесла неожиданный приз.

«Не поверил ни я, ни родственники, ни знакомые. Никто не поверил. Но, тем не менее, вот автомобиль. Я рядом с ним стою. Это восторг и радость», — поделился эмоциями Олег Пичугов, победитель акции.

Свою новую машину Олег Пичугов тут же заправил на «ОПТИ». Чемпионка-гонщица его выбор поддержала.

«Вот уже много лет сеть АЗС „Газпромнефть“ является партнером ралли „Шелковый путь“, и топливо это проверено в самых жесточайших условиях гонки. Это же топливо продается в сети заправок „ОПТИ“, поэтому это топливо можно смело рекомендовать всем заправляться», — отметила Анастасия Нифонтова, чемпионка мира по ралли-рейдам.

«Шелковый путь» — одна из сложнейших гонок планеты. Она проходит в разных регионах России и финиширует на Востоке.