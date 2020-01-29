Водитель выложил видео, как прикармливает волка. И пропал

Видеозаписи о встрече с волком выложил пользователь Alex Cor. Других видео на его канале нет.

Все происходит на заснеженной горной дороге. Водитель останавливает легковушку и заговаривает с волком или похожей на волка собакой.

«Эй, Акела, привет! Ты все также ищешь, чего бы покушать?» — спрашивает мужчина.

Он бросает животному кусок копченого сала. Волк съедает лакомство за пару секунд и просит еще.

На второй записи водитель бросает зверю лаваш и говорит, что больше у него ничего нет, он спешит на работу в ФК «Кайрат». Волк не уходит, бегая возле машины.

«Я в следующий раз тебе ливерной колбаски куплю килограммчика два», — обещает мужчина и уезжает.

ФК «Кайрат» — одна из главных футбольных команд Казахстана.

После публикации видео с волком других роликов на канале Alex Cor не появлялось, хотя оба ролика стали популярными — у одного 1,2 миллиона просмотров, у другого — около 280 тысяч.

Пользователи в комментариях пишут, что не стоит прикармливать дикого зверя.

«Автор, ты там живой? Пообещал в следующий раз ливерной колбаской покормить и пропал», — написала Ирина Ф.

«Мысли волка: как же выманить этот кусок мяса из этого корыта? Я уже слюнями захлебнулся! Этого чувака же мне на всю зиму хватит!» — иронизирует Колокольский Колокол.

«Голодный волк это просто жесть, еще и спиной к нему повернулся)))))» — изумляется Evgen_msk 777.