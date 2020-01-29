    29 января 2020, 04:39

    Водитель выложил видео, как прикармливает волка. И пропал

    Кирилл Фролов

    В соцсетях обсуждают видео, на котором водитель прикармливает волка салом. Ролик появился на YouTube еще в ноябре 2018 года. С тех пор автор больше ничего не публиковал — пользователи беспокоятся за его судьбу.
    Водитель выложил видео, как прикармливает волка. И пропал

    Видеозаписи о встрече с волком выложил пользователь Alex Cor. Других видео на его канале нет.

    Все происходит на заснеженной горной дороге. Водитель останавливает легковушку и заговаривает с волком или похожей на волка собакой.

    «Эй, Акела, привет! Ты все также ищешь, чего бы покушать?» — спрашивает мужчина.

    Он бросает животному кусок копченого сала. Волк съедает лакомство за пару секунд и просит еще.

    На второй записи водитель бросает зверю лаваш и говорит, что больше у него ничего нет, он спешит на работу в ФК «Кайрат». Волк не уходит, бегая возле машины.

    «Я в следующий раз тебе ливерной колбаски куплю килограммчика два», — обещает мужчина и уезжает.

    ФК «Кайрат» — одна из главных футбольных команд Казахстана.

    После публикации видео с волком других роликов на канале Alex Cor не появлялось, хотя оба ролика стали популярными — у одного 1,2 миллиона просмотров, у другого — около 280 тысяч.

    Пользователи в комментариях пишут, что не стоит прикармливать дикого зверя.

    «Автор, ты там живой? Пообещал в следующий раз ливерной колбаской покормить и пропал», — написала Ирина Ф.

    «Мысли волка: как же выманить этот кусок мяса из этого корыта? Я уже слюнями захлебнулся! Этого чувака же мне на всю зиму хватит!» — иронизирует Колокольский Колокол.

    «Голодный волк это просто жесть, еще и спиной к нему повернулся)))))» — изумляется Evgen_msk 777.