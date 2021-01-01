Водитель выбил стекло своей машины, чтобы пропустить скорую. Видео

В Екатеринбурге бригада скорой помощи не могла проехать из-за припаркованной во дворе иномарки. В результате водитель машины решился на отчаянный поступок — разбил стекло, чтобы завести транспорт освободить дорогу медикам.

Все дело в том, что мужчина никак не мог открыть дверь своей Hyundai Sonata, потому что она примерзла. Водитель сообщил, что только помыл машину и, вероятно, из-за этого она не открывалась. Один очевидец снял все на камеру, потому что происходящее начало привлекать внимание окружающих. Видео опубликовала группа во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Автор ролика рассказал, что в течение 10 минут скорая стояла на месте и ждала водителя, который оказывается был все это время неподалеку.

«Машина заблокирована, не могу никак открыть, она заведенная», — сообщил водитель иномарки.

Немного подумав, мужчина просто разбил стекло на водительском сидении, сел на осколки и отогнал автомобиль.