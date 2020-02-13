Водитель такси простил истеричную пассажирку из Одинцова

Водитель такси, на которого в Одинцово напала с кулаками и накричала фитнес-тренер из Москвы, простил свою обидчицу. Видео он снимал, чтобы обезопасить себя, а теперь переживает за репутацию девушки.

Мужчина в интервью телеканалу Рен ТВ рассказал, что видео «отправил со злости». Теперь таксист якобы боится, что у его пассажирки будут проблемы на работе. Больше на девушку он не обижается.

«За это переживаю, чтобы ее репутация не пострадала», — поделился таксист.

Девушке он предложил не платить за такси, но та все равно вела себя очень агрессивно. Тогда водитель и начал снимать — вроде как для собственной безопасности.

«Если бы она какое-то заявление написала, что этот человек напал на меня, на видео видно, что я пытался разговаривать корректно», — пояснил мужчина.

С пассажиркой он связался сразу же, как прибыл по адресу. Девушка, уточнило РИА «Новости», подошла к машине где-то через семь минут. Она заявила, что таксист мог бы развернуться и раньше начать поездку.

«Она начала дальше кричать: «Почему вы не нажали кнопку «в пути?» Почему? Потому что я общался с ней, как разворачиваться. Ладно, я задумался… За это время, то, что я разворачивался, прошло время, что я якобы ее ожидал», — рассказал таксист.

Скандалисткой, добавил сайт Ura.Ru, оказалась победительница конкурса красоты «Мисс Томск» по имени Яна. Ее назвали самой красивой девушкой города в 2013 году.

После публикации в Сети видео на фитнес-тренера обрушилась масса критики. В межрегиональном профсоюзе «Таксист» девушку назвали неадекватной.