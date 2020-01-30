Водитель сымитировал аварию для получения страховки в Башкирии

По данным издания, мужчина на своей Skoda Octavia допустил столкновение с LADA Granta, которой управляла его знакомая, и сымитировал съезд в кювет. Автоледи вызвала на место «аварии» полицейских, чтобы они подтвердили повреждения машин. В результате виновником аварии была признана женщина. Однако в дальнейшем страховщики выявили обман. Суд оштрафовал хитрого мужчину на 30 тысяч рублей.