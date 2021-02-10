Водитель спецтехники травмировал ребенка ковшом при уборке снега

В Уссурийске водитель спецтехники убирал снег и случайно ударил ковшом проходящего мимом ребенка. Мужчина не стал помогать раненному мальчику и скрылся. Сотрудники полиции оперативно его нашли, сообщил сайт «МВД. Медиа».

В пресс-службе пояснили, что водитель не убедился в безопасности маневра и начал опускать ковш, когда проходил мальчик. Его мама подробно рассказала о случившемся.

«Мой сын вместе со своим другом шли по тротуару. В это время на тротуаре работала снегоуборочная техника. При движении задним ходом он не заметил детей и при опускании ковша ударил моего ребенка по голове. После удара водитель спецтехники никак не оказал первую помощь ребенку, хотя ребенок сказал, что у него идет кровь», — объяснила она.

По ее словам, водитель просто накричал на школьников и скрылся. Первую помощь 12-летнему мальчику оказал продавец овощного ларька. Потом мама отвела сына в травмпункт.

Водителем оказался 34-летний мужчина. Он был доставлен в полицию. При проверке выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение, дающее право управлять таким типом транспорта.

В отношении него полицейские составили административный протокол, назначили штраф, а также лишили водительских прав на один год.