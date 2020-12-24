Водитель спас четырехмесячного ребенка от родителей-наркоманов

Около месяца назад к водителю Андрею Кузнецову подошел мужчина. Он попросил поработать на его семью — помогать матери с новорожденным. Таксист отвозил их в продуктовые магазины, на рынок в Бердск, потом все возвращались обратно. Платили регулярно одну-три тысячи рублей.

Спустя время женщина начала оставлять четырехмесячного ребенка одного в машине дольше чем на пять минут. Сначала таксист подумал, что ей просто неудобно покупать продукты с младенцем на руках. Позже местная жительница доехала до дома, закрыла за собой дверь, а грудничка оставила в авто. Кузнецов прождал мать полчаса.

Тогда мужчина решил выяснить причину такого поведения женщины. Во время поездок сибиряк старался разговорить молодую мать, а иногда и ее мужа, задавал наводящие вопросы. Так он выяснил, что пара является наркоманами. Женщина сама рассказала, что давно употребляет запрещенные вещества. В магазинах она ворует продукты, которые потом продает на рынке ради очередной дозы.

«Мы каждый день звонили в опеку, пытались добиться каких-то действий. Нам ответили: „Мы уже ездили в эту семью. Нам никто не открыл дверь“», — рассказала жена водителя.

В итоге к неблагополучной семье приехали полицейские и органы опеки. Ребенка доставили в больницу. Матери его больше не вернут. У новорожденного есть родная бабушка, которая хочет взять внука под опеку. Ей осталось подтвердить свое родство и собрать необходимые документы.