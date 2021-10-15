Адвокат Артур Колесников прокомментировал ДТП с участием Ксении Собчак, в котором погиб человек. По его словам, водитель транспортного средства телеведущей полностью виновен в произошедшем. Сама Собчак может идти по этому делу лишь как свидетель. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Адвокат пояснил, что при ДТП, в котором погибают люди, помимо административного дела возбуждается уголовное, в рамках него выясняются все моменты случившегося.

Скорее всего водителю, спровоцировавшему аварию, будет грозить реальный тюремный срок. Именно от него зависело решение выезжать на встречную полосу или нет.

«Поэтому с юридической точки зрения вины Ксении Собчак в данном ДТП, скорее всего, не будет никакой. Попытки придумать какую-либо ответственность ведущей, связать с другими делами, где виновниками ДТП были знаменитости, находятся вне правового поля. После установления деталей произошедшего материалы уголовного дела направят в суд», — заключил Колесников.