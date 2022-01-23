Водитель отказался пропускать скорую с ребенком в Набережных Челнах. Ему ничего не будет

Мужчина в Набережных Челнах, отказавшийся выходить из квартиры и переставлять свой автомобиль, мешавший проезду кареты скорой помощи с ребенком, не получит никакого наказания. Об этом «360» сообщил адвокат Сергей Радько.

Юрист объяснил, что наказание за невыполнение требования уступить дорогу специальной технике наступает не во всех случаях. Согласно ПДД, водитель не должен начинать, либо не продолжать движение, либо не совершать маневров в момент управление ТС.

«Нет обязанности выйти из дома и убрать автомобиль перед спецтехникой. Нарушения в его действиях нет. Формально, если машина была припаркована неправильно и мешала проезду других автомобилей, ее можно эвакуировать и выписать штраф владельцу», — рассказал Радько.

В таких случаях специальной технике необходимо искать другие пути для объезда. Конкретно в этом случае необходимо разобраться, может быть, скорая могла проехать, просто боялась задеть припаркованный автомобиль, добавил адвокат.

«Глобально проблема в том, что наши узкие дворы построены без учета проезда скорой помощи, не говоря уже о пожарной машине», — заключил Радько.

Ранее пользователь Диана в своем Instagram рассказала, что в 5 утра вызвала скорую помощь для своего ребенка в Набережных Челнах, но она не смогла проехать из-за припаркованной машины. Хозяин отказался выходить из дома и переставлять свой автомобиль.