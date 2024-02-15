Общество 15 февраля 2024, 02:33 Водитель мусоровоза спас выброшенного на мусорку кота в Раменском Водитель мусоровоза нашел на помойке заклеенного в коробке кота и спас его Министерство ЖКХ Московской области/ Telegram

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Водитель мусоровоза нашел сфинкса в коробке, которую выбросили на помойку в Раменском городском округе. О спасении кота Вольта сообщило Министерство ЖКХ Московской области в Telegram-канале.

«Животное оставили в мороз на улице в такой конструкции, откуда самостоятельно кот не смог бы выбраться», — указали в ведомстве.

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Сейчас за животным ухаживает дочь водителя. Девушка сразу же отвезла животное к ветеринару. Выяснилось, что кот совершенно здоров, но ему нужны будет для профилактики капли для глаз.

По словам девушки, поначалу кот боялся вылезти из коробки. Сейчас страх уже прошел и он спокойно живет у новой хозяйки. Вольт даже выбрал себе любимое место — у батареи.

Житель Раменского нашел животное на мусорке не впервые. За пять лет работы водителем мусоровоза он успел спасти семь выброшенных на улицу питомцев.

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